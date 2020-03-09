اجراءات وقائية مشدة في ذي قار بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مصدر مطلع، الاثنين، عن قيام فريق طبي بفحص عائلة المصاب بفيروس كورونا في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار ، وحجرها منزليا مدة 14 يوما .

وقال المصدر ان ” صحة ذي قار منحت الكوادر الطبية في الطابق الذي رقده فيه المصاب بالفيروس في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، اجازة اجبارية ل 100 يوم ، اضافة الى تاجيل العمليات الباردة ، وتعفير ردهات المستشفى “.

الى ذلك وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الاثنين ، كافة الدوائر الحكومية بمنح اجازة صحية مدة شهر واحد للموظفين العائدين من دول سجلت اصابات بفيروس كورونا لحين التاكد من سلامتهم .

من جانبه وجه قائد شرطة ذي قار ، العميد ناصر لطيف الاسدي ، بمنع دخول الوافدين الى المحافظة في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وكانت صحة ذي قار قد اعلنت ، يوم امس الاحد ، عن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص يبلغ من العمر 62 عاما من سكنة قضاء الشطرة عاد مؤخرا من ايران .