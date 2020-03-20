اجراءات مشددة في ذي قار لمواجهة فيروس كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اتخذت خلية الازمة في ذي قار التي تشرف عليها ادارة المحافظة ، الجمعة ، عدة اجراءات مشددة لمواجهة كورونا بعد تسجيل اول حالة وفاة يوم امس بالفيروس .

وقال محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة في المحافظة بالتنسيق مع خلية الازمة المركزية اتخذت عدة قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتتضمن غلق مداخل المحافظة، واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وحظر التجوال بشكل كامل وحتى اشعار اخر “.

وتابع كما تقرر ” الغاء كافة المناسبات العامة والخاصة بدون استثناء ، ومنع اي تجمع خاص ، اضافة الى اغلاق جميع المطاعم والمقاهي والاماكن العامة غلقا تاما ، فضلا عن غلق جميع محطات تعبئة الوقود العامة والخاصة “.

واكد بأنه ” يحاسب باشد العقوبات القانونية كل من يرفع اسعار المواد الغذائية ويتلاعب بها ، وكل من يخالف القرارات الصادرة من الخلية ويعرض حياة الناس للخطر “.

وذكر البيان ان ” دائرة صحة ذي قار والدوائر الساندة لها تستنفر جميع امكانياتها للتعامل مع كل ما يتعلق بتداعيات حالات الاشتباه والاصابات المؤكدة والوفيات ، بالسرعة الممكنة وعزل وتعقيم وتعفير المناطق التي تسجل الحالات وبدعم من الاجهزة الامنية “.

واشار البيان الى ان ” قيادة شرطة ذي قار والتشكيلات الامنية الساندة تتولى تنفيذ قرارات خلية الازمة “.

ودعا ” الجميع الى الالتزام بالقرارات وتحمل المسؤولية ، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والتكاتف والتراحم بين الجميع “