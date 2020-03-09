اجراءات مشددة بحق المحال المخالفة للتعليمات الصحية في كربلاء

(المستقلة )/علي النصر الله/ .. اعلن مدير شعبة الرقابة الصحية بدائرة صحة كربلاء كرار جواد العباسي ، مساء الاثنين ، عن فرض غرامات مالية بحق ( 19 ) محلا وغلق ( 3 ) محال أخرى مخالفة للتعليمات والارشادات الصحية الخاصة بمرض كورونا .

وقال العباس لــــ ( المستقلة ) إن “الغرامات المالية بحق 19 محلا مخالفا تراوحت ما بين ( 100- 200 ) الف دينار، منوها الى أن الشعبة قامت بحملات صحية على أصحاب المحلات الخاضعة للرقابة الصحية “.

وأضاف إن “تلك الغرامات المالية وغلق المحلات جاءت خشية الاصابة بالأمراض السارية والمعدية بعد مخالفة اصحاب المحلات بعدم لبس الكمامات الطبية وارتداء الكفوف المطاطية ، والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية ” .