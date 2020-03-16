اجراءات قانونية بحق المخالفين لحظر التجوال

(المستقلة)..ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره في العراق.

وقال بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام على ضوء الملاحظات التي أثارها السيد وزير الصحة ” اتخاذ الاجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020″.

كما تقرر “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم المعلومات الى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة للحجر والوقاية من انتشار المرض الى عوائلهم”.

وتم “التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال”.

يذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.