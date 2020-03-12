اجراءات قانونية بحق الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات ومواد التعقيم

(المستقلة)..وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد انتشار فايروس كورونا في العراق .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن :رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ومواد التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد.

واضاف ان التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة .