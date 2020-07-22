اجتماع يناقش إكمال جدول الدوائر الانتخابية ومواعيد مقترحة لإجراء الانتخابات

(المستقلة)… ناقش اجتماع في مجلس النواب إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات.

وقال مجلس النواب في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس”.

وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.

من جانبه كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاربعاء عن ثلاثة مواعيد مقترحة من اعضاء في البرلمان لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي في تصريح صحفي أن الاجتماع “ناقش فقرة الدوائر المتعددة التي نص عليها قانون الانتخابات وآلية ومعيار وكيفية احتساب الكوتا وكيف تطابقها مع الجانب الفني العمل المفوضية”.

واشار الى ان المجتمعين “حددوا موعد اجراء الانتخابات المبكرة بيد السلطة التنفيذية الحكومة ومفوضية الانتخابات”، لافتا الى أن “بعض السياسيين قدموا عدة مقترحات لإجراء الانتخابات المبكرة في احد هذه التواريخ ‏1 نيسان 2021 و ‏1 حزيران 2021 و 1 تشرين الاول 2021”.(النهاية)