اجتماع وزير الاثار مع سفيرة بلجيكا لمناقشة مقترح اعادة توظيف قصر البارون إمبان

المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالسفيرة سيبل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك لمناقشة مشروع إعادة توظيف قصر البارون امبان بشارع العروبة بمصر الجديدة فور الانتهاء من اعمال الترميم الجارية به.

و يشمل المشروع إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة و هيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة و جمعيات المجتمع المدني بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمود مبروك مستشار العرض المتحفي محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية الدكتوره نيفين نزار معاون وزير الاثار للمتاحف و ولاء بدوي مدير متحف قصر المنيل

و السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة.

و أوضحت د. نزار انه من المقترح ان يشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور و الوثائق الارشيفية و الرسومات الإيضاحية و الخرائط و المخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس و المطرية) عبر العصور المختلفة بالاضافة الي اهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور و الخرائط و الوثائق و الأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة و مظاهر و نمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

ومن جانبه اكد عبدالعزيز انه تم انجاز فيما يقرب من ٨٠٪ من أعمال ترميم القصر، ومن المقرر ان يتم افتتاح خلال شهر اكتوبر ، حيث تم الانتهاء من أعمال التدعيم الانشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيبالواجهات والعناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الابواب والشبابيك ونزع جميع الاسقف والكرانيش الجصيه ، والانتهاء من ترميم الاعمدة الرخاميه والابواب الخشبيه والشبابيك المعدنيه وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى و التمثال الرخامى بالموقع العام، وقد بلغت تكلفة اعمال المشروع ١٠٠ مليون جنية مصري.