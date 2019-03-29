المستقلة – تونس – وليد الرمالي

عقد اليوم الجمعة الموافق 29 مارس/ آذار2019 اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين المنعقدة في الجمهورية التونسية 31 أذار/ مارس2019،

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة معالى الدكتور ابراهيم العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابقة، حيث تقدم بالشكر للجمهورية التونسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتوجه معاليه بالشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالى وزراء الخارجية العرب ومعالى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووفد الامانة العامة على الجهود التى بذلت للإعداد لهذا الاجتماع.

وقد قام معاليه بتسليم الرئاسة الى معالى السيد خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية رئيس الدورة الحالية والذى ألقى بدوره كلمة رحب فيها بضيوف الجمهورية التونسية. وتقدم بالشكر لمعالى الدكتور ابراهيم العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية على الرئاسة الموفقة للقمة العربية فى دورتها السابقة، وقدم معاليه الشكر لمعالى الامين العام لجامعة الدول العربية والسادة الامناء العامين المساعدين رؤساء القطاعات بالامانة العامة للجامعة لدعمهم للعمل العربى المشترك.

وفى هذا الإطار توجه بدوره معالى السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بالشكر والتقدير للجمهورية التونسية على حسن الإستقبال والضيافة واعرب معاليه عن شكره لأصحاب المعالي وزراء الخارجية متمنياً كل النجاح والتوفيق لأعمال هذا الاجتماع.