اجتماع الرئاسات الثلاث قبيل زيارة الكاظمي للسعودية وايران

(المستقلة).. عقد ،مساء اليوم، في قصر بغداد ، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

‏‎وتدارس الاجتماع آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد.

‏‎و تداول المجتمعون مختلف السبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة المواطنين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والإمكانات، وبما يساعد على تأمين الخدمات، في المجال الصحي بشكل أساس، وإدامة حركة الحياة والسوق.

وعبر الاجتماع عن بالغ التقدير للإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ وضبط إجراءات العمل فيها واجتثاث الفساد والمفسدين وبما يحفظ المال العام والاقتصاد الوطني ويؤكد سيادة الدولة وقوة القانون.

‏‎وفي المجال الأمني تدارس الرؤوساء الثلاث باهتمام خاص الإجراءات الأمنية والاستخبارية والعسكرية الجارية من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء المبرم على بؤره وخلاياه النائمة والناشطة.

‏‎وقدم رئيس الوزراء للاجتماع برنامجي زيارتيه المرتقبتين للسعودية وايران حيث تم التأكيد على أهمية العلاقات ما بين العراق والبلدين الجارين

‏‎وأشار الاجتماع إلى أن تعاون العراق مع أشقائه وجيرانه سيساعد في إعادة البناء وتحسين الاقتصاد.

‏‎وناقش المجتمعون ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تهيئة إمكانات الانتخابات المبكرة وتحديد موعد إجرائها في ضوء التعهدات والالتزام بالمسؤولية أمام الشعب ومطالبه، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية.

‏‎وجرى مناقشة البرنامج التشريعي المقبل لمجلس النواب، وتؤكد الرئاسات دعمها الكامل لجهود اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء والوصول إلى أسباب التردي في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.

‏‎وتم في الاجتماع أيضاً تناول العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل إجراءات عملية تسهم في حسم الملفات العالقة، و بما يؤمن حقوق المواطنين بدون تمييز وحسب الدستور، وتوطد التفاهم الوطني المسؤول.