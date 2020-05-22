اثنا عشر اصابة بكورونا في ذي قار وثلاث حالات شفاء

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الجمعة ، تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 3 حالات شفاء .

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصابين بالفيروس هم ملامسين للمصابة بكورونا التي توفيت يوم امس ، وهم من سكنة قضاء الاصلاح شرقي المحافظة ، فيما سجلت 3 حالات شفاء جديدة “.

ولفت الى ان ” عدد حالات الاصابة بالفيروس لغاية اليوم وصل الى 92 اصابة منها 4 حالات وفاة و72 حالة شفاء “.

وكانت محافظة ذي قار قد سجلت ، يوم امس الخميس ، حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة من سكنة قضاء الاصلاح .