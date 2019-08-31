اتهام شركة “ديور” الفرنسية بالعنصرية بسبب إعلان تجاري

تعرضت شركة Dior “ديور” الفرنسية الشهيرة لحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمها بالعنصرية.

وكانت شركة الأزياء والعطور الشهيرة نشرت، صباح الجمعة، إعلانا لعطرها الرجالي “سوفاج”، يظهر رجلا من السكان الأصليين، أدى دوره الممثل الشهير جوني ديب. لكن الدمج بين الفيديو واسم العطر الذي يعني “همجي” أو “غير متمدن”، أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تصف الإعلان بالعنصري.

وقالت منظمةAmerican for Indian Opportunities ، وهي غير ربحية تدافع منذ عقود عن حقوق السكان الأصليين، إنها تعاونت مع “ديور” في الحملة الإعلانية الجديدة التي تحمل عنوان “نحن الأرض” والتي جرى تصويرها بالقرب من نصب “آرتشز” الوطني في ولاية يوتا.

وقالت المنظمة غير الربحية في بيان إنها عملت مع المخرج الموسيقي جون باتيست والممثل جوني ديب “لتقديم المشورة بشأن إدراج حقيقي لصور الأميركيين الأصليين في الإعلان الذي يروج لعطر ديب”.

ديب الذي لعب في عام 2013 دور “تونتو”، وهو رجل من سكان أميركا الأصليين، في فيلم “The Lone Ranger”، تعرض أيضا للانتقاد لمشاركته في الإعلان.

وقالت الكاتبة والمؤلفة الأميركية لورا آن غيلمان على تويتر “إما أن القائمين على الإعلان في شركة ديور كانوا نياما خلال العقد الأخير أو أن الشركة تعتمد على الإساءة من أجل دعاية رخيصة”

Laura Anne Gilman ✔@LAGilman So, either everyone at Dior’s ad company has been snoozing for the past decade+, or they were counting on the outrage for cheap publicity. Either way, it stinks of Shitty Behavior. ١١ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات Laura Anne Gilman الأخرى

ووصفت مغردة أخرى الإعلان بالهراء

Yashar Ali ✔@yashar My god @Dior/@LVMH…haven’t you learned anything? MissDawn2you @MissDawn2you This is trash. This really was approved by their enormous marketing team? Also, Johnny Depp does not speak for all Native Americans. And “Sauvage”?? Really? (Staring in Tsalagi) ١٬٢٢٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٢٠٢ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وقالت أخرى إن “من المزعج أن تجبر العلامات التجارية السكان الأصليين على الاختيار بين الصور النمطية أو التحريف”:

Dr. Adrienne Keene ✔@NativeApprops ردًا على @NativeApprops In summary: I’ve been on Johnny Depp’s case since at least 2012. He’s not Native, he’s not a friend to Indian Country. Dior has also been on the appropriation train since forever. Galliano literally put ghost dance designs on dresses: http://www.beyondbuckskin.com/2012/10/just-another-pocahontas-fantasy-story.html … Dr. Adrienne Keene ✔@NativeApprops So the fact that “Sauvage” is on some “we are the land” BS is not surprising, but as always I find it deeply disturbing when brands force Native people to make the choice between stereotypes and misrepresentation, or utter invisibility. ١٬٧٩٨ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٤٣٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وذكر بعض المغردين أن الشركة حذفت الإعلان بعد موجة الغضب التي أثارها: