اتهام شركة “ديور” الفرنسية بالعنصرية بسبب إعلان تجاري

تعرضت شركة Dior “ديور” الفرنسية الشهيرة لحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمها بالعنصرية.
وكانت شركة الأزياء والعطور الشهيرة نشرت، صباح الجمعة، إعلانا لعطرها الرجالي “سوفاج”، يظهر رجلا من السكان الأصليين، أدى دوره الممثل الشهير جوني ديب. لكن الدمج بين الفيديو واسم العطر الذي يعني “همجي” أو “غير متمدن”، أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تصف الإعلان بالعنصري.
وقالت منظمةAmerican for Indian Opportunities ، وهي غير ربحية تدافع منذ عقود عن حقوق السكان الأصليين، إنها تعاونت مع “ديور” في الحملة الإعلانية الجديدة التي تحمل عنوان “نحن الأرض” والتي جرى تصويرها بالقرب من نصب “آرتشز” الوطني في ولاية يوتا.
وقالت المنظمة غير الربحية في بيان إنها عملت مع المخرج الموسيقي جون باتيست والممثل جوني ديب “لتقديم المشورة بشأن إدراج حقيقي لصور الأميركيين الأصليين في الإعلان الذي يروج لعطر ديب”.
ديب الذي لعب في عام 2013 دور “تونتو”، وهو رجل من سكان أميركا الأصليين، في فيلم “The Lone Ranger”، تعرض أيضا للانتقاد لمشاركته في الإعلان.
وقالت الكاتبة والمؤلفة الأميركية لورا آن غيلمان على تويتر “إما أن القائمين على الإعلان في شركة ديور كانوا نياما خلال العقد الأخير أو أن الشركة تعتمد على الإساءة من أجل دعاية رخيصة”
ووصفت مغردة أخرى الإعلان بالهراء
وقالت أخرى إن “من المزعج أن تجبر العلامات التجارية السكان الأصليين على الاختيار بين الصور النمطية أو التحريف”:
وذكر بعض المغردين أن الشركة حذفت الإعلان بعد موجة الغضب التي أثارها: