اتهام الممثل كوبا غودينغ جونيور بالاغتصاب

(المستقلة)..اتهمت شكوى رفعتها امرأة أمام القضاء المدني، امس الثلاثاء، الممثل كوبا غودينغ جونيور بأغتصابها عام 2013 بعدما اتهمته ثلاث نساء أخريات سابقاً بملامسات غير مرغوب بها.

في الشكوى التي سُجلت لدى محكمة مانهاتن الفدرالية وأوردتها وسائل إعلام أميركية عدة تتهم امرأة، لم يكشف عن هويتها، الممثل البالغ 52 عاما والحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساند العام 1997 عن دوره في فيلم “جيري ماكوغواير”، باغتصابها في أحد فنادق مانهاتن قبل سبع سنوات.

وجاء في الشكوى أنه دعاها لتناول مشروب واصطحبها إلى غرفته. وقالت أنها ارادت المغادرة بعدما بدأ يخلع ثيابه أمامها لكنه منعها وألقاها على السرير واغتصبها مرتين مع أنها طلبت منه التوقف مراراً.

وقالت غلوريا آلريد محامية مقدمة الشكوى “موكلتي توجه اتهامات خطرة إلى كوبا غودينغ جونيور في الشكوى التي رفعناها وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تنصف أمام القضاء”.

وأكد محامي الممثل مارك جاي هيلر لوكالة فرانس “هذه الادعاءات خاطئة وتعتبر حنثا لليمين. نعتقد أن الملف سيرفض”.

ومنذ 2019 اتهمت نحو عشرين امرأة كوبا غودينغ جونيور بملامسات غير مرغوب بها أو بتحرش جنسي.

وقد وجهت إليه تهمة الاعتداء جنسياً على ثلاث من هؤلاء النساء. وكان يفترض أن تبدأ محاكمته في نيسان/أبريل قبل أن يتم إرجاؤها بسبب جائحة كوفيد-19.

واشتهر كوبا غودينغ جونيور في فيلم “بويز إن ذي هود” (1991). وأدى دور أو جاي سيبمسون قبل فترة قصيرة في المسلسل التلفزيوني القصير “أميريكن كرايم ستوري”.

وهو من المشاهير في أوساط الترفيه والسينما الذين تلطخت سمعتهم كثيرا مع بروز حركة “مي تو” التي حققت انتصاراً مدوياً في شباط/فبراير مع الحكم على المنتج الهوليوودي النافذ سابقا هارفي واينستين بالسجن 23 عاماً.

المصدر: يورونيوز