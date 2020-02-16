اتهام ابنة السفير الأميركي السابق في العراق بجريمة قتل

وأوضحت الشرطة أن الضحية توفي في مكان الحادث في ضاحية روكفيل قبل دقائق من منتصف الليل.

وذكرت مصادر الشرطة أن صوفيا، ابنة السفير بالتبني والضحية، كانوا في خلاف.

وقد عمل الدبلوماسي الرفيع نيغرووبونتي سفيراً لدى العراق والمكسيك والفلبين وهندوراس، وشغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وأصبح سفيراً لدى الأمم المتحدة في الأيام التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر على مركز التجارة الدولي في نيويورك.