اتهامات لوزير الكهرباء بخداع 85 الف مواطن بواسطة تعيينهم من دون غطاء مالي

(المستقلة)… قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عدنان الزرفي أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قام بتعيين 85 الف موظف دون اي غطاء مالي.

وقال الزرفي في تصريح صحفي إن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قام بتعيين 85 الف موظف بدون اي حاسبات مالية او تخطيط، معتبرا أن الخطيب ضحك على الناس وأعطاهم الامل بان يستلموا رواتب بعد تعيينهم.

وأَضاف، أن الوزير الخطيب خالف الأوامر الادارية الخاصة بمجلس الوزراء، مستبعدا أن تؤمن الدولة مرتبات لأغلب للموظفين اذ استمر انخفاض اسعار النفط.

فيما كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي في وقت سابق عن فضيحة جديدة في وزارة ‏الكهرباء، موضحا ان الوزارة عملت على تعيين اشخاص يمثلون احزابا وجهات سياسية، بدعوى انهم من ‏المتظاهرين.‏

وقال التميمي، ان وزير الكهرباء لؤي الخطيب عيّن اكثر من 1500 شخص يمثلون احزابا وجهات سياسية، بحجة انهم من المتظاهرين.‏

بدوره أوقف محافظ النجف لؤي الياسري الامر الاداري الخاص بتعيين 124 شخصا ضمن ملاك كهرباء النجف بصفة عقد، لوجود شبهات حول وجود اسماء اقارب الموظفين فيها.

واشار الياسري الى ان التحقيقات الاولية تشير الى بعض الموظفين في الكهرباء قامو بدرج اسماء اولادهم، فضلا عن أقاربهم في التعينات ضمن المحسوبية والمنسوبية، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهم وفق القانون، تابع التفاصيل هنا. (النهاية)