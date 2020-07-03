اتهامات بالشذوذ لبطلة العشق الممنوع

تعرضت الفنانة التركية المشهورة بيرين سات لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعمها للمثليين جنسيا.

وطالبت برين في منشور لها على صفحتها في تطبيق “إنستغرام” من الجميع احترام هذه الفئة من الناس، واحترام حقوقهم أيضا، وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب،على حد تعبيرها.

وعلقت: “هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون.. لا لون للحب ولا الجنس”.

وأثار موقف الفنانة التركية جدلا، وتباينت المواقف، فحصلت على العديد من التعليقات غلب عليها الهجوم والانتقادات الحادة، التي وصلت لاتهامها بالشذوذ، لكنها لم تكثرت لأي من هذه التعليقات وتجاهلت الرد.

وبرين سات ممثلة تركية من نجوم الصف الأول في التلفزيون والأفلام السينمائية، عشقها العرب بعد مشاركتها في عدة أعمال تلفزية نالت استحسانهم، خاصة عن دورها سمر في مسلسل العشق الممنوع صحبة الممثل المحبوب كيفانش تايلور.