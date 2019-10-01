اتلاف ١٥٠٠كغم من الأجبان المستوردة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان عن إتلافها العديد من الأجبان والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في ميسان.

وقال سمير شنيشل مدير شعبة الرقابة الصحية لـ(المستقلة) أن الدائرة مستمرة في عمليات التفتيش ومتابعة الأسواق المحال الغذائية في المحافظة، مشيرا إلى العثور على 1500 كغم من الأجبان منتهية الصلاحية في أسواق المدينة

وحذر أصحاب المحلات من المساءلة القانونية وخطورة عرض المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق ليتبضع منها المواطنين

وتعهد شنيشل باستمرار حملة التفتيش من أجل منع أصحاب النفوس الضعيفة من عرض مثل هذة المواد في الأسواق،مؤكدا بأن عملية الاتلاف كانت في موقع الطمر الصحي وفق السيق القانونية وبحضور صاحب الشأن.