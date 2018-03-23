اتلاف معجون طماطة وعصائر مستوردة منتهية الصلاحية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اتلفت دائرة صحة ميسان الجمعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان سمير شنيشل ان دائرته اتلفت 5 طن من معحون الطماطة المستورد اضافة الى 200 لتر من العصائر المستوردة ايضا عند قيام فرق الرقابة الصحية بحملة تفتيشية في الأسواق المحلية والجملة في المحافظة

واضاف” تم العثور على المواد وارسالها الى المختبر وبعد الفحص ظهرت النتيجة بأنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري”

واشار شنيشل الى أتلاف المواد المذكورة في منطقة الطمر الصحي بمحضرٍ أصولي، منوها الى ان الحملة مستمرة من اجل القضاء على هذه المواد التي تسبب اضرارا على البشر ومحاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة