اتلاف طن من مواد التجميل في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أعلنت صحة كربلاء، اليوم الاحد، إن شعبة الرقابة الصحية في قطاع المركز ،  تمكنت من ضبط  طن  من مواد التجميل  منتهية الصلاحية وإتلافها  .

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وقال مدير الشعبة كرار العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” المواد التي ضبطها  الفرق الصحية ، قد جرى إتلافها في منطقة الطمر الصحي بمحضر إتلاف أُصولي وبحضور أصحاب العلاقة ” .

وأكد إن ” الفرق الرقابية والجهات الساندة لها ، ماضية في إجراءاتها لمنع وصول أي مواد تجميلية او غذائية  غير صالحة للاستهلاك البشري إلى أسواق المحافظة وأقضيتها ونواحيها كونها تشكل خطراً على حياة المواطنين “.

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