اتلاف طن من مواد التجميل في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أعلنت صحة كربلاء، اليوم الاحد، إن شعبة الرقابة الصحية في قطاع المركز ، تمكنت من ضبط طن من مواد التجميل منتهية الصلاحية وإتلافها .

وقال مدير الشعبة كرار العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” المواد التي ضبطها الفرق الصحية ، قد جرى إتلافها في منطقة الطمر الصحي بمحضر إتلاف أُصولي وبحضور أصحاب العلاقة ” .

وأكد إن ” الفرق الرقابية والجهات الساندة لها ، ماضية في إجراءاتها لمنع وصول أي مواد تجميلية او غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى أسواق المحافظة وأقضيتها ونواحيها كونها تشكل خطراً على حياة المواطنين “.