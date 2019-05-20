اتلاف شحنة سكائر مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

(المستقلة)..اعلنت السلطات الكمركية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد اليوم الأثنين عن اتلاف شحنة سكائر مكونة من ( 1770) كروص بأنواع ومناشىء مختلفة لكونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها ” أن عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها .

يذكر أن هيئة الكمارك تعلن يوميا عن ضبطها للعديد من الأرساليات المخالفة لضوابط الأستيراد تقوم مراكزها الكمركية بأعادة اصدارها او اتلافها بناءا على التعليمات والقوانين النافذة .