اتلاف اكثر من 1500مقذوف حربي فی میسان

وذكر مصدر أمني مطلع ، إن فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح للمشاريع النفطية والاستثمارية في محافظة ميسان.

وأضاف المصدر ، تم خلال عمليات المسح العثور على أكثر من 1550 مقذوفاً حربياً بمختلف الأنواع في المساحات التابعة لتلك المشاريع مشيرا الى انه تم رفع المقذوفات وإتلافها في مواقع خاصة.