اتلاف اكثر من 1500مقذوف حربي فی میسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أتلفت الفرق المختصة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم ، أكثر من 1550 مقذوفاً حربياً في المحافظة عُثر عليها خلال عمليات مسح بمناطق المشاريع الاستثمارية والنفطية.
وذكر مصدر أمني مطلع ، إن فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح للمشاريع النفطية والاستثمارية في محافظة ميسان.
وأضاف المصدر ، تم خلال عمليات المسح العثور على أكثر من 1550 مقذوفاً حربياً بمختلف الأنواع في المساحات التابعة لتلك المشاريع مشيرا الى انه تم رفع المقذوفات وإتلافها في مواقع خاصة.