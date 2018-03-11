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اتلاف اكثر من 1500مقذوف حربي فی میسان

11/03/2018

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أتلفت الفرق المختصة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم ، أكثر من 1550 مقذوفاً حربياً في المحافظة عُثر عليها خلال عمليات مسح بمناطق المشاريع الاستثمارية والنفطية.

وذكر مصدر أمني مطلع  ، إن فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح للمشاريع النفطية والاستثمارية في محافظة ميسان.

وأضاف المصدر ، تم خلال عمليات المسح العثور على أكثر من 1550 مقذوفاً حربياً بمختلف الأنواع في المساحات التابعة لتلك المشاريع مشيرا الى انه تم رفع المقذوفات وإتلافها في مواقع خاصة.

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