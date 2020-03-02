اتلاف أكثر من ( 200 ) دجاجة نافقة معدة للبيع في كربلاء

(المستقلة)/علي النصرالله/ ..اعلنت شعبة الرقابة الصحية لدائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 200 دجاجة نافقة ( ميتة ) في احد محال بيع الدجاج وكانت معدة للبيع في الاسواق المحلية .

وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” كمية الدجاج النافقة المصادرة تم إتلافها في آليات ( كابسات) لرفع وتدوير النفايات التابعة لدائرة البلدية ، وفق محضر إتلاف أُصولي وبحضور صاحب العلاقة “.

وأكد إنه ” تم وبإسناد من ملاكات شعبته والفرق الرقابية الصحية بقطاع الحر، غلق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر ” ، موضحاً ، إنه ” تم مفاتحة دائرة البيطرة بضرورة مراقبة حقول الدواجن في عموم المحافظة “.