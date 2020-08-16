اتفاق على إحياء شعائر عاشوراء في كربلاء مع منع الوافدين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد قسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين ان الهيئات والاطراف التي ستحيي ليالي عاشوراء في كربلاء ستقسم الى مجموعتين تؤدي كل واحدة منها فعاليتها بين يوم وآخر، فيما يتم منع ادخال الوافدين للمحافظة لغاية 13 محرم

وذكر معاون رئيس قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبتين المقدستين هاشم الموسوي في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الاحد ، إن “العتبة العباسية احتضنت اجتماعا ضم القيادات الامنية في المحافظة وكفلاء الهيئات والمواكب والأطراف التي لديها نشاط خلال شهر المحرم “.

وقال إن “المجتمعين اتفقوا على نزول مواكبهم لتأدية الشعائر بين يوم وآخر من خلال تقسيم المشاركين الى مجموعتين لكل مجموعة أيام خاصة حسب الجدول “.

وأوضح إن “التوصيات التي خرج بها المجتمعون أكدت على ضرورة ، أن يكون اصحاب المواكب حريصين على أرواح المعزين الذين يشاركون في العزاء من خلال اتخاذ أقصى درجات الوقاية والإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا “.

من جانب أخر أكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني ، على منع ادخال الوافدين للمحافظة لغاية 13 محرم حسب توجيهات خلية الازمة ، مع تسهيل حركة نقل البضائع والمواد الغذائية وتسهيل مهام الكوادر الصحية لجهودها في مواجهة فيروس كورونا والعمل بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية من قبل المنتسبين المتواجدين في السيطرة “.