اتحاد كرة القدم يعلن الدوري العراقي بدون جمهور بسبب كورونا

(المستقلة)…. أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم يوم الخميس عن إقامة مباريات الدوري الممتاز دون جمهور للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال الاتحاد في بيان، إن “وزير الشباب والرياضة أبلغ اتحاد كرة القدم بقرار خلية الأزمة في وزارة الصحة والبيئة بمنع التجمعات الجماهيرية في مباريات الدوري والفعاليات الرياضية لهذه الفترة وحتى إشعار آخر حفاظا على سلامة المواطنين”.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان خلية الأزمة حظر التجمعات في الأماكن العامة مثل دور السينما والمقاهي والمنتديات وغيرها لمدة 10 أيام. (النهاية)