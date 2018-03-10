اتحاد كرة القدم يرفع دعوى قضائية ضد احمد راضي

(المستقلة)… قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم رفع دعوى قضائية ضد النجم الدولي السابق احمد راضي بسبب تصريحاته الاخيرة ضد الاتحاد في آخر ظهور اعلامي له، امس الجمعة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، يستهجن تصريحات اللاعب الدولي السابق احمد راضي، ومحاولاته الدائمة للنيل من رصانة الاتحاد وعائلته الكروية في كل ظهور اعلامي له محليا وعربيا”.

واوضح ان “الاتحاد صبر كثيراً على راضي من باب حسن الظن، لكن الاخير يصر على قطع كل سيل السكوت عن الاساءات المتكررة شخوصاً وكيانا اخرها نيله من رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود بتجن واضح فضلا على وصفه لعضو المكتب الاعلامي المهني حسين الخرساني بكلام لايليق بلاعب مثل المنتخبات الوطنية”.

وتابع البيان، أن “الاتحاد قرر تحريك دعوى قضائية ضد اللاعب الدولي احمد راضي في المحاكم المختصة لإعطاء كل ذي حق حقه”. (النهاية)