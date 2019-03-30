اتحاد رواد الأعمال العرب ينظم كأس الكونفدرالية العربية الافريقية في ريادة الأعمال

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ينظم اتحاد الرواد العرب بطولة “كأس الكونفدرالية العربية الافريقية” بشراكة عربية وإفريقية ورعاية وزارية وقنصلية إفريقية وعربية.. وذلك للتنافس بين الشباب والمواهب والمؤسسات والنقابات وشباب الجامعات العربية، أملا في تعظيم طاقات الشباب العربي والإفريقي لبناء جسر متناغم من الثقافات والخبرات، ومد جسور التواصل بين مختلف المؤسسات التعليمية بالوطن العربي والإفريقي..

وقال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد الرواد العرب أن مسابقات المهارات المبدئية سيتم إجرائها بمقر الاتحاد بالقاهرة والاسكندرية، على أن تعمم في جميع المحافظات في مرحلة لاحقة، فضلا عن عدد من عواصم العالم العربي والدول الإفريقية.. ورصد الاتحاد جوائز مالية لكل مرحلة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وحتى ٥٠٠ ألف جنيه..

وأضاف “إبراهيم” إن الاتحاد بصدد تنظيم أكثر من بطولة عربية تشارك فيها المؤسسات الإعلامية والتجارية والصناعية والمبدعين والمبتكرين من مختلف المحافظات في عرض تجاربهم الريادية والناجحة للعلامة التجارية في دوري العواصم العربية والافريقية للعلامة التجارية..

كما ينظم اتحاد الرواد العرب كأس رائدات الأعمال تحت شعار “المرأة العربية والإفريقية الرائدة”، لتسليط الضوء على أهم النماذج العربية والافريقية للمرأة وانجازاتها وخبراتها .

يذكر أن الاتحاد وجه الدعوة لوزيرة السياحة رانيا المشاط لتكون هذه البطولات تحت رعاياتها المباشرة، دعما للرؤية السياحية لمصر فضلا عن توفير الدعم اللازم للبطولة والمشاركين فيها من كافة أرجاء الوطن العربي والإفريقي ..