اتحاد المصارف العربية يدعو الى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في العراق

المستقلة / – دعا اتحاد المصارف العربية، الاثنين، القطاع المصرفي إلى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، معتبراً أن ذلك سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد زياد خلف، في مؤتمر افتراضي نظمته شركة “فرونتير اكستشينج”، إنه من الضروري “النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينتظره مستقبل اقتصادي واعد على مستوى العالم والمنطقة”، لافتا الى “ضرورة ان يكون لقطاع المصارف دور بارز في دعم الجهود التي تبذل في قطاع الطاقة”.

وأضاف خلف أن “رؤيتنا تجاه دعم المصارف والمؤسسات المالية لمستقبل الطاقة في العراق وسبل الاستثمار بها، (يأتي) للوصول الى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتوفير التمويل المطلوب بالاستثمار بقطاع الطاقة في العراق والتعريف بمهام عمل مؤسستنا المرموقة في مواكبة التطورات والتحولات الرقمية وامكانية المباشرة في تطبيق انظمة الجباية الالكترونية وفق احدث الانظمة المتطورة”.

واشار خلف الى ان “ازمة انتشار فيروس كورونا القت بظلالها على الاقتصاد العالمي وباتت الكثير من الدول التي كانت تتمتع باقتصاد قوي مثقلة بالديون، وقد واجهت بعض الدول العربية تحديات مشتركة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعجز الحكومات عن مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن انحسار مستوى الاستثمار الحالي في القطاع والاضطرابات السياسية التي تشهدها هذه البلاد اضافة الى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق الذي تم فرضه خلال الاشهر الماضية لاحتواء الفيروس”.