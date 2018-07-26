اتحاد المصارف ألعربية يكرم المصرف الدولي الاسلامي

(المستقلة)..كرم اتحاد المصارف العربية المصرف الدولي الاسلامي بدرع التميّز والانجاز لدوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق .

وقال المدير المفوض للمصرف سهى الكفائي ان هذا الخطوة تعد عنصر داعم لعمل المصرف الدولي الاسلامي لتطوير واقع منتجاته العالمية التي يقدمها للزبائن على اختلافهم شركات ومواطنين .

وبينت ان هذا التكريم يأتي لتمييز المصرف على المستويين المحلي والعربي ودورة الكبير والداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وجرى التكريم وسط حضور مصرفي عربي ودولي كبير في العاصمة اللبنانية بيروت ، حيث تمييز المصرف الدولي الاسلامي في الاستبيان الخاص لدرسات اجريت على المصارف العربية الداعمة لهذا النوع من المشاريع .

ويقدم المصرف الدعم للمشاريع في بغداد وبعض والمحافظات حيث تنتشر فروعه بهدف احياء مشاريع الشباب الباحث عن العمل .