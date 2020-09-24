اتحاد الغرف التجارية العراقية يؤكد الرغبة في تطوير العلاقات التجارية مع ارمينيا

اتحاد الغرف التجارية العراقية يؤكد الرغبة في تطوير العلاقات التجارية مع ارمينيا

المستقلة.. اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري رغبة العراق في تطوير العلاقات التجارية وتنشيط حركة السياحة مع أرمينيا .

وبحث الزهيري ، اليوم الخميس مع سفير أرمينيا في بغداد هراتشيا بولاديان، تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والدعوة الى تفعيل اتفاقية اقتصادية مابين الاتحادين ، وتشكيل مجلس اعمال عراقي ارمني مشترك .مؤكدا أهمّية تفعيل التعاون الثنائيّ بمُختلِف المجالات، وبما يُحقق مصالح البلدين.

من جهته أبدى السفير الأرمينيّ بولاديان شكره للتعاون البناء والمثمر من اتحاد الغرف التجارية مبديا رغبته في استكمال الاجراءات التي تتيح تبادل الو فود السياحية والتجارية وإقامة المعارض.

واعرب بولاديان عن رغبته في العمل الثنائيّ لتحقيق زيارات مُستقبليّة بين البلدين.خصوصا وانه لمس رغبه صادقة من الجانب العراقي لتطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا في جميع المجالات .