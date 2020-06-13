اتحاد الصحفيين العرب ينعي مستشاره فيصل القناعي

(المستقلة)..نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب فيصل مبارك القناعي عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين الكويتية سابقا ومستشار الاتحاد العام للصحفيين العرب .

وأشار الاتحاد في بيان النعي الى أن “القناعي لم يدخر طوال حياته اي جهد فى سبيل خدمة الصحافة الكويتية و العربية” .

و توفي فيصل مبارك القناعي، الذي يعد أحد رواد الإعلام الكويتي ،يوم أمس الجمعة ، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية برحيل القناعي، خسر المجالان الاعلامي والرياضي شخصاً مؤثراً أمضى فيهما أكثر من نصف قرن، ترك خلالها بصمات كبيرة، سواء بعمله الميداني كصحفي، أو الاداري كأمين سر لجمعية الصحافيين الكويتية لأكثر من عقدين.

وسبق للفقيد ان تقلد منصبين كبيرين لفترة طويلة، هما رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وبعد تقاعده منحه الاتحاد الآسيوي الرئاسة الفخرية.