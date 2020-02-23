اتحاد الصحفيين العرب يدعو لمواجهة صفقة القرن والتصدي للتطبيع

(المستقلة).. اهاب الاتحاد العام للصحفيين العرب بجميع التنظيمات الإعلامية فى الوطن العربي لوضع برامج ضمن أنشطتها لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يعرف بـ(صفقة القرن) والحرص على تكثيف الرسائل والدعوات التي تهدف إلى التصدي للتطبيع الذي يمثل اختراقا للصمود الشعبي والمهني.

ودعا الاتحاد في بيان اصدره بمناسبة اختتام اعمال اجتماعه الذي عقد في القاهرة يومي السبت والأحد 22-23 شباط/فبراير 2020 م ، النقابات والنخب العربية إلى توعية الجماهير العربية بمخاطر هذه الصفقة على القضية الفلسطينية ، وعلى الوطن العربي، والتي تمنح القدس للاحتلال الإسرائيلي كعاصمة موحدة وتثبت شرعية احتلاله للأراضي الفلسطينية .

واشار الى انه “لا وجود أصلا لمسمى دولة فلسطينية على ارض الواقع في هذه الصفقة ، وتمثل هذه الصفقة أيضا اعتداء على الحدود المصرية والسورية واللبنانية والأردنية” ،مثمنا “عاليا” ردود الفعل الايجابية والمؤثرة التي عبر عنها “الشرفاء” من شعوب الأمة العربية ودول العالم .

وبالنظر إلى الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تتعرض إلى مؤامرات خطيرة فقد اتفق الحاضرون وبالإجماع علي إطلاق اسم ” فلسطين ” على اجتماعات دورة الاتحاد.

وصادق أعضاء الاتحاد بالإجماع على تنظيم المؤتمر المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت في الأسبوع الأول من شهر ابريل / نيسان المقبل .

كما وافق الحاضرون وبالإجماع أيضا على قبول عضوية نقابة الصحفيين الجيبوتيين ، مرحبين بعودة نقابة الصحفيين الأردنيين إلى الاتحاد .

واشار البيان الختامي للاتحاد الى ” الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية والتي يميزها تنامي مختلف مظاهر الفوضى والتشتت والحروب وتعميق الصراعات العربية عربية وباستمرار تراجع مؤشرات حرية الصحافة والتعبير وباقي تجليات حقوق الإنسان مما يستوجب المراهنة على تكثيف أشكال النضال المهني لمواجهة هذه التحديات”.

وحث البيان الصحفيين العرب على “ضرورة مواصلة التعبئة والقيام بأدوارهم المهنية لإحباط كل هذه المؤامرات”، معبرا عن استعداده للتعاون والتحالف مع كل التنظيمات المهنية و الحقوقية العربية التي تؤمن بمبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة الحريات خصوصا حرية الصحافة والتعبير والنشر، و مناصرة مصالح الأمة العربية و النضال من اجل تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وجدد البيان استنكار الاتحاد العام للصحفيين العرب وإدانته “لمؤامرة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب تحت مسمى صفقة القرن والتي تمثل اعتداءً صارخا على حقوق الفلسطينيين فى ديارهم وأملاكهم وحرياتهم ، وما تضمنته من شرعية لاغتصاب إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلافا لكل القوانين والشرائع الدولية وقواعد ومبادئ السلم العالمي”

واهاب بجميع التنظيمات الإعلامية فى الوطن العربي لوضع برامج ضمن أنشطتها لمواجهة هذا المشروع الصهيوني والحرص على تكثيف الرسائل والدعوات التي تهدف إلى التصدي للتطبيع الذي يمثل اختراقا للصمود الشعبي والمهني.

كما ناشد الاتحاد النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية إلى فتح مجالات واطر التعاون مع الصحفيين الفلسطينيين وإسنادهم والتنسيق معهم فيما يواجهونه من اعتداء سافر علي حقوقهم والتضييق عليهم ويؤكد الاتحاد تمسكه بوحدة وسيادة الدول العربية وبرفض التجزئة والانفصال والتدخلات الخارجية .

وعبر عن إدانته وتجريمه لأي اعتداء على الصحفيين ويستنكر ما يتعرض له الصحفيون في كل من اليمن ، والعراق ، ولبنان ، كما ادان استهداف الصحفيين السوريين اثناء” العدوان” التركي على سورية .

وطالب الاتحاد الحكومات العربية بضرورة التعاطي مع مهنة الصحافة فى ضوء التطورات والمستجدات الحديثة وبضرورة مراجعة التشريعات السالبة للحريات وإصدار تشريعات تمنح الممارسة الإعلامية العربية قدرا أوسع وآفاقا أرحب من الحريات .

واعرب عن تضامنه المطلق مع اتحاد الصحفيين السودانيين جراء الضرب المباشر لحرية التنظيم النقابي ،داعيا إلى تنسيق الجهود مع الاتحاد الدولي للصحفيين بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بدعم الصحفيين السودانيين وحقهم المشروع فى اختيار ممثليهم ..

وشدد البيان على ” إن حرية الصحافة والتعبير تتعرض لها الدول العربية خلال هذه الظروف التي هي أبشع مظاهر الاستهداف والتضييق ، ويتمثل ذلك فى اعتقال الصحفيين وسجنهم واستخدام القضاء لاستصدار قرارات إداناتهم ، والى القتل العمد ناهيك عن الأشكال الاخرى من التضييق والتمييز التي تحد من هذه الحرية” .