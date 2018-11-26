اتحاد الجودو يسمي لجانه تحضيرا لبدء موسمه الجديد

(المستقلة)/ طه كمر/.. سمى الاتحاد العراقي المركزي للجودو في اجتماع مع رؤساء اللجان التابعة له ،أعضاء تلك اللجان بعد التشاور في رسم خارطة الطريق للفترة القادمة.

ووجه رئيس الاتحاد عدي الربيعي على ضرورة تفعيل رابطة الرواد وتوجيه الدعوة لجميع اللاعبين والمدربين الرواد ، مشددا بذات الوقت على لجنة المنتخبات لانتقاء الأفضل من اللاعبين من خلال الإشراف عليهم وعلى مدربيهم كونهم حلقة الوصل مابينهم وبين الاتحاد.

وكلّف الربيعي لجنة المدربين التي يترأسها حيدر علي لازم التوجه الى المحافظات كافة لغرض اختيار الأفضل من اللاعبين بعد معاينتهم لغرض تمثيل العراق في المحافل الدولية ، موضحا ان ذلك يتم من خلال استشارة اللجنة العلمية التي يجب أن تساهم مساهمة فعالة في فلترة اللاعبين.

وأوعز رئيس الاتحاد الى رئيس لجنة الحكام كاظم جبار لاختيار الأفضل لزجهم خلال البطولات ، وإعطائهم واجبات تحكيمية خصوصا في أول بطولة يشهدها الموسم الحالي وهي بطولة شهداء العراق المقرر إقامتها يومي 6 و 7 من الشهر المقبل .

وطالب في الوقت ذاته رئيس لجنة اختبار الأحزمة فيصل داود بإعادة تقييم اللاعبين ، مؤكدا ان من حقه تنزيل أي لاعب من حملة الأحزمة في حال عدم ظهوره بالمستوى الذي يتلائم وفق معطيات الحال وعدم استحقاقه لذلك الحزام من ناحية الخبرة والحركات.

وشدد على عدم ارتداء الحزام الأسود الا لمن يستحقه وحصل عليه وفق الاصول المتبعة بذلك ، لافتا الى انه سيتم اعتماد هويات خاصة جديدة بالمدربين واللاعبين ، على ألا يمنح أي لاعب شهادة الحزام الأسود ما لم تؤيد من قبل لجنة الاختبارات حفاظاً على قيمة وهيبة ذلك الحزام.

ومنح الربيعي اللجان مطلق الصلاحيات التي من شأنها أن ترتقي باللعبة الى الصورة التي يصبوا لها الجميع ، مناشدا الجميع الابتعاد عن الإقصاء والتهميش من خلال المتابعة الدؤوبة المتواصلة ، كي يشعر المدرب واللاعب ان الاتحاد ولجانه سيكونون خير عونا ومساندة لهما ولم تكن مراقبتنا لهما تسلطية ، لافتا الى اننا نعيش حاليا مرحلة بناء تتطلب من الجميع الصبر لبلوغ مستوى الطموح.

من جانبه اختار رئيس لجنة الحكام كاظم جبار كل من عقيل عبد زيد ، محمد عبد الرضا ، وسام جعفر ، وحيدر رزاق ، فيما اختار رئيس لجنة المدربين حيدر علي لازم كل من ضياء عودة ، سمير حميد دوح ، عدي علي حسين ، وحيدر خضير ، كما اختار رئيس المسابقات فراس حمزة كل من ربيع ابراهيم ، غازي رشيد ، د. ليزا رستم ، عبد الخالق علي ، عامر كاظم ، و د. أسعد السلامي ، في حين اختار رئيس اللجنة العلمية وإعداد المناهج الدكتور ربيع لفتة كل من د. أسعد السلامي ، د. حسنين باسم ، د. ليزا رستم ، د. اسماعيل عبد زيد ، م.م زاهر محمد حسن ، والسيد عامر كاظم.