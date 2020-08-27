اتحاد الادباء ينعى الشاعر والناقد عبد الكريم راضي جعفر

المستقلة..نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر والناقد أ.د.عبد الكريم راضي جعفر، الذي توفي يوم الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٠، بعد معاناة مريرة مع المرض الخبيث.

والراحل عبد الكريم راضي جعفر، شاعر وأكاديمي،تولّد البصرة عام ١٩٤٦

تبوّأ مهامَّ علمية وأكاديمية وثقافية عدة، درّس الأدب الحديث والنقد في الجامعات العراقية والعربية،كما ناقش وأشرف على رسائل جامعية عدة

من مؤلفاته:

– الدفء البارد/ شعر

– عن الفارس والصيف/ شعر

– سيدي أيها البحر/ شعر

– ارتفاعات الشفق الجنوبي/ شعر

– عشب الأفول/ شعر

– في حركة الشعر العراقي الحديث/ نقد

– رماد الشعر/ نقد

– الشمعة والمصباح/ دراسات