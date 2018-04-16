اتحاد الادباء ينعى الباحث الموسوعي حميد المطبعي

(المستقلة).. نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق،اليوم الاثنين، الباحث والكاتب الموسوعي المعروف (حميد المطبعي).

واشار الاتحاد في نعيه الى ان المطبعي توفي،امس الاحد،15 نيسان 2018، في مدينة النجف الاشرف حيث يقيم.

وحميد المطبعي ،(حسب ما تذكر موسوعة ويكيبيديا) هو حميد بن الشيخ محمد علي بن علي الصحاف، النجفي، أديب، وكاتب، وشاعر، وباحث وموسوعي عراقي.

ولد في مدينة النجف عام 1361ه‍/1942م، وتعلم في مدرسة الغري الأهلية، ومتوسطة الخورنق المسائية، ثم واصل دراسته في معاهدها العلمية، فدرس الفلسفة، واللغة العربية.

سمي بالمطبعي، لإمتلاكه أو عمله في المطابع، حيث عمل في مطبعة الغري المؤسسة عام 1339ه‍/1920م، التي يمتلكها والده، ترأس تحرير جريدة العامل الأشتراكي، وجريدة النقابي، كما أصدر مجلة ثقافية وفكرية مهمة، كانت مسرحا لحركة أدبية طليعية، اسماها مجلة الكلمة عام 1967 واستمرت بالصدور حتى عام 1975،

اصدر (25) كتابا، منها: عشرون جزءاً من موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، وموسوعة أعلام العراق في القرن العشرين في ثلاثة أجزاء، التي اعتبرها عملا مميزا وثمرة جهد واجتهاد مضن، لايعلمه الا من تابعه بتفاصيل مشاقه اليومية

له أكثر من 5000 مقالة في الصحف،وأسهم في تأسيس المجالس الأدبية ومنها، ندوة الآداب والفنون المعاصرة.

منى مؤلفاته

مسائل ثقافية تبحث عن الطريق القومي من منظور واحد (1978).

محاور في الفكر والتاريخ (1979).

الدكتور أكرم نشأت إبراهيم استاذ الفقه الجنائي العراقي (2002).

الدكتور جميل الملائكة المبدع في الهندسة والترجمة (2002).

النفساني التربوي الدكتور عبد العزيز البسام (2002).

ضياء شيت خطاب (2002).

المؤرخ الدكتور صالح احمد العلي (2003).

منطلقات ثقافية: إجابات في الثقافة العربية الثورة (1977).

رحلتي إلى الشمال (1986).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الدكتور جواد علي (1987).

جمال الدين الآلوسي (1987).

عبد الحميد العلوجي (1987).

العلامة محمد بهجت الأثري (1987).

المؤرخ سعيد الديوه جي (1988).

مسعود محمد (1988).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الشيخ إبراهيم الوائلي (1988).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، الدكتور راجي التكريتي (1989).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، بشير فرنسيس (1989).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، حسين علي محفوظ (1989).

رسالة في الحرية (1990).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، سامي سعيد الأحمد (1992).

موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين، يوسف العاني (1995).

موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين، ثلاثة اجزاء (1995).[15]

الأدب العربي: تأريخ وشاعرية وفن.

أسرار الجمهورية العراقية.

تغاريد الزعيم.

الفجر الصادق (1959).

رسالة في القومية العربية (1960).

قوميتنا الثائرة.

علي الوردي يدافع عن نفسه (2010).