اتحاد الادباء والكتاب ينعى الروائي محمد علوان جبر

(المستقلة).. نعى الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الروائي،محمد علون جبر، الذي توفي اليوم الجمعة.

والراحل هو كاتب وقاص و روائي من مواليد كركوك 1952، صدرت له عدد من المجاميع القصصية، كما صدرت روايات، قدم خلالها الوجع العراقي، والذاكرة العراقية، وشخص الحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

ـ كتب في الصحف العراقية والعربية منذ سبعينات القرن الماضي

ـ ترأس نادي السرد في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق للفترة من 2011 الى 2016

ـ ساهم محاضرا عن القصة والرواية في اغلب المهرجانات التي عقدت في بغداد والمحافظات .

ـ عضو هيئة تحرير مجلة إمضاء المعنية بفن القص حصرا .

ـ مسؤول القسم الثقافي في مجلة السينما والمسرح للفترة من 2005 الى 2008

ـ الاصدارات

تماثيل تمضي .. تماثيل تعود .. قصص اصدار عام 2000 بغداد دار المنصور تفاحة سقراط قصص … اصدار عن دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ عام 2005 شرق بعيد قصص … بطبعتين الاولى عن دار الشؤون الثقافية 2009

الطبعة الثانية عن دار رند دمشق 2010