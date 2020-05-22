اتحاد الادباء والكتاب ينعى الروائي محمد علوان جبر
(المستقلة).. نعى الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الروائي،محمد علون جبر، الذي توفي اليوم الجمعة.
والراحل هو كاتب وقاص و روائي من مواليد كركوك 1952، صدرت له عدد من المجاميع القصصية، كما صدرت روايات، قدم خلالها الوجع العراقي، والذاكرة العراقية، وشخص الحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ـ كتب في الصحف العراقية والعربية منذ سبعينات القرن الماضي
ـ ترأس نادي السرد في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق للفترة من 2011 الى 2016
ـ ساهم محاضرا عن القصة والرواية في اغلب المهرجانات التي عقدت في بغداد والمحافظات .
ـ عضو هيئة تحرير مجلة إمضاء المعنية بفن القص حصرا .
ـ مسؤول القسم الثقافي في مجلة السينما والمسرح للفترة من 2005 الى 2008
ـ الاصدارات
- تماثيل تمضي .. تماثيل تعود .. قصص اصدار عام 2000 بغداد دار المنصور
- تفاحة سقراط قصص … اصدار عن دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ عام 2005
- شرق بعيد قصص … بطبعتين الاولى عن دار الشؤون الثقافية 2009
الطبعة الثانية عن دار رند دمشق 2010
- ذاكرة أرانجا .. رواية … عن دار فضاءات ” عمان ” عام 2013
- تراتيل العكاز الاخير … قصص عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر عام 2015
- سيدة الاثر .. رواية نشرت بعض فصولها في مجلة الثقافة الجديدة .
- لماذا تكرهين ريمارك ؟ .. رواية صدرت عن دار الحكمة في لندن ..2018
- ” خطوات الكنغر ـ مجموعة قصصية جديدة ـ قيد الطبع
- الرحلة العجيبة للسيد ميم عن دار نينوى ـ دمشق ـ 2019
- في النقد السينمائي … مخطوطة
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