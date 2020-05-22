اتحاد الادباء والكتاب ينعى الروائي محمد علوان جبر

(المستقلة).. نعى الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الروائي،محمد علون جبر، الذي توفي اليوم الجمعة.

والراحل هو كاتب وقاص و روائي من مواليد كركوك 1952،  صدرت له عدد من المجاميع القصصية، كما صدرت روايات، قدم خلالها الوجع العراقي، والذاكرة العراقية، وشخص الحالة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

ـ  كتب في الصحف العراقية والعربية منذ سبعينات القرن الماضي

ـ   ترأس نادي السرد في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق للفترة من 2011 الى 2016

ـ  ساهم محاضرا عن القصة والرواية في اغلب المهرجانات التي عقدت في بغداد والمحافظات .

ـ  عضو هيئة تحرير مجلة إمضاء المعنية بفن القص حصرا .

ـ  مسؤول القسم الثقافي في مجلة السينما والمسرح للفترة من 2005 الى     2008

ـ  الاصدارات

  1. تماثيل تمضي .. تماثيل تعود .. قصص اصدار عام 2000  بغداد دار المنصور
  2. تفاحة سقراط قصص … اصدار عن دار الشؤون الثقافية   ـ  بغداد ـ  عام 2005
  3. شرق بعيد قصص … بطبعتين الاولى عن دار الشؤون الثقافية  2009

الطبعة الثانية  عن دار رند دمشق 2010

  1. ذاكرة أرانجا .. رواية … عن دار فضاءات ” عمان ”  عام 2013
  2. تراتيل العكاز الاخير … قصص عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر عام 2015
  3. سيدة الاثر .. رواية نشرت بعض فصولها في مجلة الثقافة الجديدة .
  4. لماذا تكرهين ريمارك ؟ .. رواية صدرت عن دار الحكمة في لندن ..2018
  5. ” خطوات الكنغر ـ  مجموعة قصصية جديدة  ـ  قيد الطبع
  6. الرحلة العجيبة للسيد ميم عن دار نينوى ـ  دمشق  ـ  2019
  7. في النقد السينمائي … مخطوطة

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