اتحاد الأدباء يدعو لحقن الدم العراقي والاستماع إلى مطالب الجماهير

(المستقلة ).. دعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إلى حقن الدم العراقي والاستماع إلى مطالب الجماهير باعتماد مبدأ الحوار وفق أطر وطنية.

وقال بيان عن الناطق تلرسمي بأسم الاتحاد “إن ديمقراطية المشروع السياسي في العراق هي مسؤولية الجميع، والدفاع عنها يتطلّب تفاعلاً واسعاً بين جميع القوى الوطنية، وعلى جميع المستويات الحكومية والمدنية”.

واشار الى ان هذا “يعني الحاجة الدائمة للحوار، وتفاعل الإرادات لتكريس هذه الديمقراطية في الوعي الجمعي، وفي سياق تأطير هوية الدولة العراقية الجديدة، وفي سياق تأمين حياة كريمة تزخر بالرفاهية والحقوق والعدالة لمواطنيها”.

واوضح البيان “إن ما شهدته ساحة التحرير وبعض مدن العراق اليوم، من ردٍّ قاسٍ ضد المتظاهرين، يعكس واقعاً غير مأمون العواقب، وتوجهاً من الصعب الرهان على تداعياته، فهو يحمل في خطابه نوعاً من المجاهرة والمغالاة بالعنف، واللجوء إليه بديلاً عن العمل بالسياقات الديمقراطية في التعبير عن الحق بالتظاهر، والحق بالعمل وإبداء الرأي، مادام الدستور العراقي هو الضامن الشرعي والأخلاقي لهذه الحقوق”.

واضاف البيان “إن اراقة الدماء ومن كل الجهات المدنية أو الأمنية صورة شوهاء للحياة، وعلى الحكومة أن تكون بمستوى مسؤولية حماية المتظاهرين العزّل، وعدم اللجوء الى القمع المفرط، فضلاً عن ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الجمهور بمهنية جامعة لا طاردة”.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق إلى “تغليب العقل، واعتماد الأطر الوطنية، والدعوة للحوار الفاعل مع ممثلي المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم، وعدم التجاوز على حقهم الدستوري”.

كما دعا إلى” ايجاد فضاء وطني تنمو فيه قيم الحرية والحق والعدل والسلام الأهلي، بعيداً عن صناعة العنف والمجاهرة بالقوة، لأن ماجرى يضع الكثير من العقد في مسار بناء الديمقراطية العراقية، ويدفع إلى المزيد من العنف الاجتماعي، الذي نحذّر منه.”