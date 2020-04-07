ابو عزام يدعو الى تعديل قانون العفو وشمول فئات استثنيت سابقا

(المستقلة)..دعا رئيس الحشد العشائري ثامر التميمي (ابو عزام) مجلس النواب الى تعديل قانون العفو الصادر عام ٢٠١٦ وتوسيعه قليلا ليشمل بعض الفئات التي استثنيت سابقا منه لضمان اطلاق اكبر عدد من السجناء وتجنب كارثة انتشار وباء كورونا في السجون

وقال التميمي في رسالة مفتوحة الى مجلس النواب تلقت (المستقلة) نسخة منها “حسب الدستور العراقي فأن لرئيس الجمهورية اصدار عفو خاص باقتراح من رئيس الوزراء واستثنى الدستور ثلاث فئات فقط من العفو الخاص وهي : الجرائم الدولية ، والارهاب ،والفساد المالي والاداري.

واشار الى أن ” مقترح رئيس الوزراء اضاف عشرات الفئات التي يجب ان لايشملها العفو ولاندري لماذا؟ علما ان الجرائم الارهابية استثنيت من العفو الخاص دستوريا ولكن رئيس الوزراء استثنى عشرات الفئات الاخرى التي لاعلاقة لها بالارهاب”

واوضح ان “مقترح العفو باستثناءاته الحالية يشمل مابين ٥% الى ٧% فقط من السجناء في حين تعاني سجوننا من الاكتظاظ وعدد السجناء فيها يزيد على ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابي” منوها الى أن اي عفو يصدر “يجب ان يشمل مابين ٦٠% الى ٧٠ % من السجناء لتجنب كارثة كرونا في حال وقوعها لاقدر الله”.

ودعا التميمي مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون العفو لعام ٢٠١٦ وتوسيعه قليلا ليشمل بعض الفئات التي استثنيت سابقا منه لضمان اطلاق اكبر عدد من السجناء لتجنب الكارثة مع المحافظة على حقوق ذوي الضحايا وعدم شمول من يمثلون خطرا على المجتمع والدولة..