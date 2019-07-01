ابو ظبي على موعد مع اكبر حديقة العاب ثلجية في العالم

(المستقلة)..سيكون سكان وزوار العاصمة الإماراتية أبوظبي، على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم، والتي ستحمل اسم “سنو أبوظبي”، في نهاية عام 2020.

وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع، ويتم إنشاؤها ضمن مرافق مشروع “ريم مول” الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتمتد “سنو أبوظبي” على مساحة 11,600 متر مربع، مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة، حيث يستمتع الزوار في كل منطقة بمجموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية.

المصدر: سكاي نيوز عربية