ابو ريشة يرد على إعادة جيش المهدي قائلاً: ” سنُعيد الصحوة وإن عدتم عُدنا”

(المستقلة)… رد زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة على كلام الصدر أيضا والذي يلوح فيه بإعادة جيش المهدي قائلاً: ” سنُعيد الصحوة وإن عدتم عُدنا”.

وقال أبو ريشة في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “نحن من اكتوى بنار الإرهاب والانتحاريين والمفخخات وخطف ابنائنا ودفنهم خلف السدة في كسرة وعطش، هذه التهديدات لا تخيفنا”.

وأضاف أنه “إذا تطلب الموقف سنُعيد الصحوة وتاريخها المشرف بقتالها ضد الارهاب ونتصدى لكل من يهدد أرواح العراقيين وحتى جيش المهدي اذا كانت له النية ان يهدد أمن شعبنا، إن عدتم عدنا”.

وكان الصدر قد لوح في لقاء تلفزيوني له يوم الإثنين بإعادة “جيش المهدي” إذا تطلبت الظروف، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى بعض الساسة والقياديين.

من جانب اخر تهكّم السياسي السابق عزت الشابندر على لقاء الصدر الأخير، الذي استخدم فيه مفردة “الگصگوصة” في أكثر من مكان، إذ علق الشابندر قائلاً: “الگصگوصة هي من تحكم وعلى الساسة الإذعان”.

وقال الشابندر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر إنه “في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فان ( الگصگوصة ) هي من يحكم و ما على رموز شيعة السلطة اكثر من ان يتمتموا مع انفسهم بحروفٍ قد لا يسمعونها هم، مستبشرين او مذعنين لا فرق لدى سماحته”.

في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فان ( الگصگوصة ) هي من يحكم و ما على رموز شيعة السلطة اكثر من ان يتمتموا مع انفسهم بحروفٍ قد لا يسمعونها هم ، مستبشرين او مذعنين لا فرق لدى سماحته .(النهاية)