ابو أسد الفلسطيني يطلق ألبوم مع بيونسيه وجي زي

(المستقلة)..أوفى مغني الراب الأميركي من أصول فلسطينية “دي جي خالد”، بوعد كان قد قطعه لجمهوره في كل العالم، بأن يكون ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم Father Of Asahd “أبو أسد”، مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وليس هناك دليل على تميُّز هذا الألبوم من إطلاقه أغنية Top Off يوم 2 مارس/آذار 2018، وهي أغنية منفردة من الألبوم، يشاركه الغناء فيها مغنيان من العيار الثقيل بالولايات المتحدة الأميركية والعالم؛ وهما النجمان الزوجان بيونسيه وجي زي.

وبحسب موقع hotnewhiphop، فإن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مغني لون R&B، “دي جي خالد” البالغ من العمر 42 عاماً، مع المغنيَين اللذين يعتبران من أنجح محترفي الغناء في العالم، فقد سبق أن استعان بهما عام 2017 في إطلاق ألبوم Grateful، فغنيا معه أغنية Shining.

وقبلها بعام، شاركه جي زي المغني Future في أغنية I Got the Keys من ألبوم Major Key؛ ولذلك “من البديهي أن ينجح العمل ما دام فيه كل هؤلاء النجوم”، حسب وصف hotnewhiphop.

الأغنية الجديدة متوافرة على موقع iTUNES، وتدعو أشعارها إلى “المناداة بالحرية لأصحاب البشرة السوداء، وعلى وجه الخصوص مغنٍّ يحمل اسم Meek Mill والذي يقضي حكماً قضائياً بالسجن، وفي المقابل لا تزال أشعار في كتب كلاسيكية للأطفال تحمل رسالة كراهية لمن يشبهونني”.

الجدير بالذكر أن “دي جي خالد” وُلد في نيوأورليانز بولاية لويزيانا الأميركية عام 1975 لأبوين فلسطينيَّين، وترعرع هناك.

والفنان، الذي استطاع أن يصل إلى الصدارة في زمن قياسي والذي ترشح عام 2017 لنيل جائزة أفضل فنان ناشئ في حفل جوائز غرامي- حقق نجاحات واسعة جعلت منه ثرياً بالمال والشهرة، وهو يعتز بهويته العربية وبكونه “مسلماً ملتزماً دينياً”.

وكان اللقب الذي اشتُهر به الفنان المعروف هو “هجوم عربي”، إلا أنه عمد إلى التخلي عن هذا الاسم المستعار، في أعقاب ضربات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية.

أبو أسد

وبالعودة إلى اسم الألبوم الأخير Father of Ashad، فلم تستغرب الصحافة الفنية زج المغني باسم ابنه الوحيد في العمل الفني الجديد، فبحسب Elite Daily، أصبح الطفل أسد منذ ولادته عام 2016 جزءاً كبيراً من إطلالات والده في الحياة العامة والحفلات الموسيقية، إلى جانب زوجته وأم الطفل ومديرة أعمال جي زي نيكول تاك والتي تعرّف عليها خالد وتزوجها قبل 11 عاماً.