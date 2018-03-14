ابوالليف يكشف عن كلمات اغنيته الجديدة لتامر امين علي راديو مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

هنأ المطرب الشعبي نادر ابو الليف الاعلامى تامر امين علي برنامجه الجديد علي مزاجك والذى يذاع عبر أثير اذاعة راديو مصر ، وشارك ابو الليف فى موضوع البرنامج والذي يدور حول هوس السيدات بـ “الشوبنج” ومعاناة الازواج معهم وداعب قائلاً ” انا بنام والسكينة تحت المخدة يا تامر ، وبقفل باب اوضتي عليا وبخليها تنام برة ” .

وقام ابو الليف بإهداء برنامج علي مزاجك اغنيته الجديدة بشكل حصرى علي الهواء مباشرة وكلماتها “عصبية بتعلي صوتها عليا ، زنانة طلباتك ما بتخلصشي ولغيرك عمالة تبصي ” واختتم المكالمة مؤكداً على احترام للسيدات وعلق “الست نعمة واللي يكرهها يعمي “