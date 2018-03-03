ابن كاظم الساهر يحسم بشكل نهائي حقيقة خطوبة والده

(المستقلة)… بعد الأخبار المتداولة عن زواج الفنان العراقي كاظم الساهر بفتاة تونسية تدعى سارة، أكد وسام نجل “القيصر” خبر ارتباط والده.

ونشر الصحافي ربيع هنيدي صورة عبر حسابه في “انستغرام”، لمحادثه دارت مع نجل كاظم الذي أكد خبر زواج والده.

وقال هنيدي: “حصري عبر حسابي، ولكل محبي القيصر كاظم الساهر، أكد لي نجله الحبيب وسام الساهر نبأ ارتباط والده بالحسناء التونسية سارة”.

وأضاف: “لم أشأ أن أزف هذا الخبر إلا بعد أن أكد لي مصداقية الخبر. فمبروك للغالي أبو وسام وداعه للعزوبية”.

ويبدو أن القيصر قرر أن يودع حياة العزوبية، إذ سبق له الزواج عندما كان شابًا لم يبلغ عامه العشرين من سيدة عراقية، أنجب منها ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا بهدوء.