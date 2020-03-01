ابن عادل إمام يتحدث عن احتجاز والده بالعناية المركزة

المستقلة /كشف المخرج رامي إمام، اليوم الأحد، حقيقة نقل والده الفنان المصري عادل إمام إلى المستشفى.

وأكد إمام أن “ما يتردد شائعة، وأن والده بخير، وليس هناك ما يستدعي نقله إلى المسستشفى، كما يشاع”، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وتعجب رامي إمام من “محاولات تأويل كلامه، خلال تسلم التكريم نيابة عن والده، في افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما، لدرجة أن البعض يروج لاحتجاز الفنان الملقب بـ”الزعيم” في العناية المركزة على غير الحقيقة”، موضحا أنه “لم يقل أكثر من أن والده مصاب بنزلة برد”، وداعب الحضور حينها قائلا: “برد مش كورونا”.

وتابع: “الجميع معرض للإصابة بنزلة برد، والطبيعي في هذه الحالة أن الإنسان يجلس في منزله للراحة، ويحصل على علاج حتى يتعافى، وهو ما يحدث في حالة والدي”.

وتصدر اسم الفنان عادل إمام، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، اليوم الأحد، بعد انتشار أنباء حول مرضه.

وطاردت عادل إمام شائعات مرضه ووفاته، خلال الأشهر الماضية، ولكن كان دائما ما يتم نفيها من جانب أبنائه أو فنانين.