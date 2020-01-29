ابنة مانديلا تزور مشروع المتحف المصري الكبير

(المستقلة)..استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، التي كان في استقبالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، و البهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، و الدرج العظيم والموقع الإنشائي للمتحف وقاعات العرض.

واعربت حفيدة مانديلا عن انبهارها بضخامة المتحف و أعربت عن سعادتها بما شاهدته من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظر العالم كله افتتاحه.