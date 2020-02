ابل ستكشف عن سماعة جديد يحمل اسم AirPods X

المستقلة … كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تخطط لإطلاق سماعة رأس جديدة خلال النصف الأول من هذا العام، والتى ستكون ضمن تشكيلة AirPods الخاصة بها، ومن المنتظر أن تحمل اسم AirPods X، حيث أشار إليها المسرب الشهير Jon Prosser وذلك عبر نشر مجموعة صور لها على تويتر، والتى يدعي أنها لسماعات آبل الجديدة في نظام مخزون Target.

اقر المزيد : ابل تخطط لمفاجأة المستخدمين بأسم جديد

وبحسب موقع appleinsider الأمريكى، فكشف التسريب عن أن هناك إصدارات جديدة من أجهزة آبل، بما في ذلك Apple TV وiPod touch وساعة آبل الجديدة، فيما تكشف الصور المسربة عن لقطة شاشة من نظام مخزون Target، وبها يظهر شيئاً يُشار إليه باسم “Apple AirPods (X Generation)” بسعر 399.99 دولار، مع ملاحظة أن سماعة AirPods Pro بسعر 249 دولارًا هي أحدث منتجات السماعات لآبل، لذلك فمن الواضح أنه خيار جديد.

وأضاف Prosser أن هناك ثلاثة وحدات مختلفة مُدرجة لهذا المنتج، ما يشير إلى أن سماعات آبل قد تكون مُتوفّرة بألوان مختلفة، فيما كشف التقرير أن العديد من موظفي Target، قالوا إن “العناصر الظاهر للمنتجات الجديدة هي شيء عام “وأن معلومات التسعير عادة ما تكون دقيقة، في حين أن أسماء المنتجات ليست كذلك، وهذا يعني أنه من غير المستغرب أن تسمى سماعات الرأس من آبل (AirPods X Generation).

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020