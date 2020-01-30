ابرز فعاليات معرض الكتاب غدا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تقام فعاليات غدا يوم الجمعة ٣١ يناير بمعرض الكتاب الدولي بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس لتبدأ بقاعة السينما بعروض أفلام تسجيلية منذ الساعه الثانية ظهرا ويليها عرض فيلم الفيل الأزرق ٢ ويليه ندوة الكاتب احمد مرآد في تمام الساعه الخامسة وفِي تمام الساعه الثالثة ظهرا ندوة الكاتب الصحفي نشأت الديهي في قاعة ضيف الشرف ببلازا واحد وذلك بحضور الإعلامي عمرو عبد الحميد والكاتب الصحفي كرم جبر ولفيف من كبار الاعلاميين وفِي قاعة ضيف الشرف ندوة الصحافة والقوي الناعمة في تمام الخامسة مساء ويديرها الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامه والكاتب علي حسن والكاتب عماد الدين حسين والكاتب حسين الزناتي وفِي قاعة ملتقي الابداع ندوة فن السينما مابين الرواية والسيناريو من الساعه ٦:٧ يناقش فيها المخرج علي بدرخان والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال .

وعلي هامش الفعاليات تناقش الكاتبة نور المولا، روائية أردنية من أصول فلسطينية سورية

رواية “في مثل هذا العمر” هي روايتي الثالثة، رواية اجتماعية فيها بعد سياسي

تتحدث عن العنصرية، وبالأخص العنصرية بين الأديان، أتطرق للموضوع عبر قصة فتاة من أصول فلسطينية تعيش في مخيم اليرموك، عاشت معاناة التهجير ومعاناة الحرب السورية،

تناولت موضوع الحرب من خلال شخصيات متنوعة في الرواية من خلفيات وأحزاب مختلفة، أتحدث عن الرأي والرأي الآخر.

أصف الحب والحرب والخيط بينها: العنصرية،

وأن كل الحروب والكره والعنصرية والمجاعات كان يمكننا أن نتجنبها : بالحب

أتحدّث أيضاً عن التشابه بين البشر وكيف أننا نختلف جداً ونتشابه جدّاً، وأننا لو تقبلنا اختلافنا بحب لارتقينا بإنسانيتنا وحضارتنا وأوقفنا شلال الدماء في العالم وذلك في بلازا ١ قاعة حفلات التوقيع من الساعه ٤: ٥