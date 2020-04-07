ابرز ضحايا كورونا : رئيس وزراء بريطانيا ينقل الى قسم العناية الفائقة

نقل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن “ساءت” أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة.

وقال متحدث رسمي إن جونسون نقل إلى قسم العناية الفائقة بناءً على نصيحة من فريقه الطبي، وأنه يتلقى الآن “رعاية ممتازة”.

وطلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه “وفق الضرورة”، بحسب المتحدث.

ونقل رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عاماً إلى مستشفى في لندن مساء الأحد بعد استمرار أعراض المرض.

وتتواصل الحكومة مع الملكة إليزابيث الثانية لإبلاغها بالتطورات المتعلقة بصحة رئيس الوزراء، بحسب قصر باكنغهام.