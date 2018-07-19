ابتكار روسي يطيل عمر القلب المتبرع به

(المستقلة) … طور علماء معهد الفيزياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وخبراء من مؤسسة الدراسات المتقدمة، تقنية جديدة تضاعف عمر تخزين قلوب المتبرعين عدة مرات.

وقال رئيس المختبر المشترك، يفغيني فيسينكو: “لقد حققنا نتيجة رائعة تتعلق بحفظ القلب المتبرع به، لفترة تتراوح بين 20 و24 ساعة. أي أطول بـ 3-4 مرات من فترات التخزين السابقة”.

وهذا الابتكار يساعد الأطباء الآن على نقل القلوب المتبرع بها من منطقة لأخرى بصلاحية كاملة، وزرعها لمحتاجيها في أماكن مختلفة من البلاد، الأمر الذي لم يكن متاحا سابقا لأن فترة التخزين كانت قصيرة جدا.

وقال البروفيسور أناتولي كوفتون، المشارك في التجربة: “يتم اختبار تقنية حفظ القلب المزروع على جرذان التجارب. وسيتم تجربتها على الخنازير القزمة، في يوليو وأغسطس 2018، لأن قلوب الخنازير القزمة تشبه قلوب البشر جدا”.

ويأمل العلماء بالعثور على شركاء في المجال الطبي لإدخال هذه التقنية إلى العيادات المختصة في غضون 5 إلى 6 سنوات.