ابتكار تقنية تساعد على إعادة البصر

(المستقلة)..ابتكرت مجموعة من العلماء في الصين تقنية جديدة تساعد على زراعة شبكية العين، ما يعطي أملا لفاقدي البصر بالعودة للإبصار.

ووفا لما نشرته مجلة Nature Communications العلمية، يعود فقدان البصر في الغالب إلى موت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين.

وتمكن العلماء من ابتكار طريقة تعتمد على صناعة أسلاك من الذهب والتياتنيوم تعمل كالمستقبلات الضوئية الطبيعية للعين.

وتم تجربة الابتكار الجديد على الفئران، ونجح بالفعل في إعادة الأبصار لثلاثة من فئران المختبرات.

ويبلغ طول السلك الواحد 100 نانومتر، أي ما يعادل 1/100000 سنتيمتر.