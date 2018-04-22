ائتلاف دولة القانون ينفي صرفه ١٥٣ مليون دولار من اجل الدعاية والاعلان

(المستقلة) … نفى ائتلاف دولة القانون، الاحد، صرفه ١٥٣ مليون دولار من اجل الدعاية والاعلان، معتبرا ان من يحاول اسقاط الائتلاف عبر فبركة هكذا اخبار فهو يقدم خدمات مجانية له.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الائتلاف عباس الموسوي في بيان تلقت (المستقلة) ، ان “ماتردد في وسائل اعلامية صفراء عن قيام ائتلاف دولة القانون بدفع ١٥٣ مليون دولار لاحدى الشركات الاهلية من اجل الدعاية والاعلان في بغداد والمحافظات، عار عن الصحة”، مبينا ان “هذه الحملات التي تقودها جهات سياسية جاءت بسبب عجزهم عن اقناع الشارع العراقي بمشاريعهم الانتخابية”.

واضاف الموسوي ان “شعبية دولة القانون وزعيمها نوري المالكي تزداد يوما بعد اخر”، لافتا إلى ان “من يحاولون اسقاط دولة القانون عبر فبركتهم وكذبهم لهكذا اخبار فهم يقدمون خدمات مجانية للائتلاف وللمالكي دون ان يعلموا انه من خلال محاولاتهم تلك تزداد شعبية الائتلاف يوما بعد اخر”.

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن ان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي دفع مبلغ ١٥٣ مليون دولار لاحدى الشركات من اجل الدعاية والاعلان للائتلاف في بغداد والمحافظات.