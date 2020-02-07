ائتلاف الوطنية يرفض تشكيل الحكومة في ظلّ الأجواء الحالية

(المستقلة)..اعلن ائتلاف الوطنية عن رفضه الخوض في مباحثات تشكيلة الحكومة الجديدة في ظلّ الأجواء التي يشهدها العراق.

وقال القيادي في الائتلاف ضياء المعيني،اليوم “يستمر نزيف الدم، ويذبح الشباب العراقي، كل يوم، بشهية مفتوحة لجهات خارجة عن القانون، وعلى جثث الشهداء ووسط الجرحى ونحيب الثكالى يحتدم الصراع على السلطة وترسم خرائط بشعة لطائفية سياسية ومحاصصة حزبية جديدتان دفع شبابنا السلميون ارواحهم لقبرهما في انتفاضة تشرين المباركة”.

واضاف “في هذه الاجواء المؤلمة، والبيئة الموبوءة، نرفض الحديث مع اي طرف كان للدخول في التشكيلة الحكومية المرتقبة والتي جاءت بارادات خارجية وبحماية الميليشيات المسلحة”.

وشدد على أن ” الاقتصاص من قتلة الشهداء، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وبسط سلطة القانون ضمن اعتبارات اخرى، شروط لازمة التحقيق قبل الحديث عن هذا الامر.”